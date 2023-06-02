Bursa'da ölen judo antrenörü kazadan önce meslektaşıyla koltuk değiştirmiş



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)-AKSARAY´dan, Balıkesir´de düzenlenecek olan Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası´nda mücadele edecek sporcuları taşıyan minibüsün, Bursa'da hafriyat kamyonuna çarpmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitiren antrenör Abdülcelil Er Bayram (44), bugün Konya´da toprağa verilecek. Antrenör Bayram´ın kazadan kısa süre önce, meslektaşı ile yer değiştirdiği ve arka koltuktan ön koltuğa geçtiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 06.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Eskişehir kara yolu Kalburt mevkisinde meydana geldi. Aksaray´dan, Balıkesir´de yapılacak olan Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası´nda mücadele edecek sporcuları taşıyan Halil İbrahim Akkurt (40) yönetimindeki 68 EZ 644 plakalı minibüs, aynı yöne giden Selahattin Cerrah (50) yönetimindeki 16 KJA 99 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan sürücü ile 14 sporcu ve 2 antrenör yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan antrenör Abdülcelil Er Bayram, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, antrenör Abdülcelil Er Bayram´ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya´ya gönderildi. 14 sporcu ile antrenör Muzaffer Uluçam (48) tedavilerinin ardından taburcu edilirken, minibüs sürücüsü Halil İbrahim Akkurt´un tedavisine ise sevk edildiği Ankara´da devam edileceği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan yaralı antrenör Muzaffer Uluçam´ın kazadan hemen önce ön koltuktan arka koltuğa geçtiği ve hayatını kaybeden meslektaşı Abdülcelil Er Bayram ile yer değiştirdiği öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafriyat kamyonu seyir halindeyken, sporcuları taşıyan minibüsün kamyona arkadan çarptığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-02 11:47:08



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