Özel halk otobüsünün çarptığı 2 öğrenci yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenciler hastanede tedaviye alınırken, kaza otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi´nde meydana geldi. Rıza D. (50) yönetimindeki 16 M 06093 plakalı özel halk otobüsü, yaya geçidinin olmadığı yoldan karşıya koşarak geçmeye çalışan Rümeysa Ö. (12) ile Hatice Şeyma Y.´ye (12), ardından da park halindeki 16 BBT 395 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza, otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün yolda seyir halindeyken, bir minibüsün arkasından koşarak yola çıkan öğrencilere çarptığı görüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-02 12:18:39



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