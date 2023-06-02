Kendini kilitlediği iş yerinde, polis tarafından baygın bulundu



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde yakınını aradıktan sonra kendini dükkanına kilitleyen oto tamircisi Murat E. D. (50), kilidi kırıp içeri giren polis ekipleri tarafından baygın bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Tozkoparan Caddesi´nde meydana geldi. Sanayi Çarşısı´nda oto tamirciliği yapan Murat E. D., iddiaya göre eniştesi ile telefonda konuştuktan sonra bilinmeyen nedenle kendini dükkanına kilitledi. Murat E. D., iş yerine gelen yakınlarına da kapıyı açmayınca polise haber verildi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kilidi kırarak girdikleri tamirhanede, Murat E. D.´yi baygın buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Murat E. D., Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-06-02 14:39:02



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