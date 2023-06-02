Yağmur suyu tahliye borusundaki yılan, yakalanıp, doğaya salındı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, akaryakıt istasyonunun yağmur suyu tahliye borusundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğaya salındı.

Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde'de faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunun çalışanları yağmur suyu tahliye borusunda yılan olduğunu fark edip itfaiyeye haber verdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, aparatla borudaki yılanı çıkardı. Bu sırada akaryakıt istasyonuna gelen Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sedat Yavuz, yılanı eliyle tutup aldı ve itfaiye ekiplerine teslim etti. Ekipler, yılanı ormana bıraktı.

Yılanı aparattan zarar görmemesi için eliyle aldığını söyleyen Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sedat Yavuz, "Şu anda köylerde çok şikayet var, 'Bahçelerimizi fareler bastı' diye. İnsanlarımız biraz bilinçsizlikten, biraz da korktuklarından öldürmeye çalışıyorlar, çok tehlikeli bir hayvanmış gibi. Ama aslında ekolojik dengeyi sağlayan bir hayvandır yılan. Ben de olay yerine gittiğim zaman yılanı çıkartmışlardı. Ben de yılan o çubuklardan zarar görmesin diye güzel bir şekilde elimle tutup poşete koydum. Sonrasında doğaya salmak için götürdüler" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-02 17:33:46



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