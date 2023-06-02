Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı

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Semih ŞAHİNYiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Feyyaz Durbak (28), ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. İbrahim G., idaresindeki 06 AOF 69 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Feyyaz Durbak'a çarptı. Yaklaşık 20 metre savrulan Durbak, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yeni bir kaza olasılığına karşı, yolda önlem alırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Feyyaz Durbak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis soruşturma başlatırken, kazanın meydana geldiği yerin 200 metre ilerisinde üst geçit olduğu görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Yiğithan HÜYÜK

2023-06-02 17:53:13



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