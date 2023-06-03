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Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı (2)

DHA

Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı (2)


HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 28 yaşındaki Feyyaz Durbak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)Yiğithan HÖYÜTK/BURSA,(DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK
2023-06-03 08:29:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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