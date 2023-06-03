Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı (2)

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HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 28 yaşındaki Feyyaz Durbak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)Yiğithan HÖYÜTK/BURSA,(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

2023-06-03 08:29:20



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