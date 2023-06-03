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İnegölspor´da Başkan Osman Sevim oldu

DHA

İnegölspor´da Başkan Osman Sevim oldu


Yavuz YILMAZ / İNEGÖL,(Bursa),( DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor´un olağanüstü kongresinde başkanlığa Osman Sevim seçildi.
Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşen olağanüstü kongreye tek liste ile gidildi. Yapılan açık oylamalı seçimde başkanlığa Osman Sevim getirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan İnegölspor eski Başkanı Kani Ademoğlu, "3 sene önce yönetici arkadaşlarımızla hizmet etmek için yola çıktık. Geçen sene yeni tesislere taşındık. Bu taşınma sürecinde İnegöl esnafı ciddi destek verdi. 50 senede yaşanacak olaylar bir sezonda başımıza geldi. Biz şike davası açtık hukuken de gereken cevap verilecek. Devre arası forma kampanyası başlattık. Celal Ter başkanım destek olalım dedi, bir transfer bütçesi oluşturduk. Ligde kalmak adına doğru isimler aldık. Ligin 2´nci yarı puan durumunda 3´üncü olduk ve ligi 11´inci sırada tamamladık. 10 milyon 600 bin TL borç gözüküyor. 3 buçuk milyon bonservis beklentisi var bu da borcu 7 milyona düşürüyor" dedi.
"1 SENELİK BİR YÖNETİM SÜREMİZİ TAMAMLADIĞINIZDA BİZE TEKRAR 2 YILLIK SÜREÇ TANIYIN"
Hedeflerinin 1´nci Lig olduğunu bunun için 1 senenin yetmeyeceğini ifade eden İnegölspor yeni Başkanı Osman Sevim ise "Acaba insanlarda bir korku mu var. Kimse korkmasın, biz İnegölspor'u hak ettiği yere getirmek için yola çıktık. Bugün biz varız, yarın başka isimler olabilir. Ben 26 kişilik yönetimine çok teşekkür ederim. Kimse karamsarlığa kapılmasın, biz yönetim olarak inançlıyız. Biz Kani Ademoğlu ile konuşarak yola çıktık. Bizim hedefimiz 1´inci Lig. 1 senelik yönetim süremizi tamamladığınızda bize tekrar 2 yıllık süreç tanıyın" açıklamasında bulundu.
Okunan raporların ayrı ayrı ibra edilmesinin ardından seçime geçildi. Seçimde kulüp başkanlığına Kani Ademoğlu´ün yerine Osman Sevim seçildi. Söz alan Osman Sevim, destek veren herkese teşekkür etti.
YENİ YÖNETİM
Osman Sevim Başkanlığındaki yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu;
Ömer Baydar, Hüseyin Tuna, Serkan Deyirmenci, Taner Güven, Sebahattin Ablak, Mehmet Calık, Saim Metinbaş, Osman Taşdemir, Özkan Şimşek, Fatih Yavuz, Levent Çalışkan, Hasan Yetim, İsmail Çevik, Turhan Albamya, Serkan Eskikalfa, Okan Göktaş, Nico Held, Hasan Esen, Melih Uçaravcı, Ertürk Uğurlu, Önder Erdem, Gürkan Ordu, Samet Dumlu ve Barış Tanrıkulu.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-06-03 23:46:02

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