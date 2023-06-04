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CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTI; ÜVEY BABASI İLE ANNESİNİ BIÇAKLA YARALADI  

DHA

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTI; ÜVEY BABASI İLE ANNESİNİ BIÇAKLA YARALADI  


BURSA'da cezaevinden çıkan Şener Y. (30), önce üvey babasını ardından kavgayı ayırmak isteyen annesini bıçakladı. Yaralı üvey baba evden kaçarken sinir krizi geçiren Şener Y. kendini ve annesini eve kilitledi. Polisin ikna ettiği, kendisine de zarar veren Şener Y. ile anne ve üvey babası hastaneye kaldırıldı.Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Şener Y., iddiaya göre, Nane Sokak'ta bulunan üvey babası Ahmet K.´ya (65) ait eve geldi. Burada üvey babasıyla tartışan Şener Y. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Ahmet K.'ya saldırdı. Üvey babası Ahmet K.'yı kolundan ve karnından bıçaklayarak yaralayan Şener Y., bu sırada kendisini ayırmak için araya giren annesi Aynur K.´yı (50) de bıçakla yaraladı. Kavga seslerinin duyan komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaralı Ahmet K. evden kaçarak sokak üzerinde bulunan bir kahvehaneye sığınırken, saldırgan Şener Y. sinir krizi geçirerek bıçakla kendine zarar vermeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet K. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.ANNESİNİN TEDAVİSİ İÇİN TESLİM OLDUKendini yaralı annesinin de bulunduğu eve kilitleyen Şener Y., sinir krizi geçirerek vücuduna bıçakla zarar vermeye devam etti. Olay yerindeki polislerin 15 dakikalık ikna çalışması sonucunda; Şener Y. annesinin tedavi edilebilmesi için teslim olmayı kabul etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Aynur K. Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Şener Y. de polis kontrolünde Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Tedavi altına alınan üvey baba Ahmet K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken anne Aynur K. ve bıçaklı saldırgan oğul Şener Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bıçaklı yaralama olayıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü
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Olay yeri detay  
Şüpheliye tedavi yapılırken detay  
sağlık ekipler detay   Haber Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK
2023-06-04 00:19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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