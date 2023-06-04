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'Katalog' ile çalışan fuhuş çetesi, 'Katalog1' operasyonu ile çökertildi

DHA

'Katalog' ile çalışan fuhuş çetesi, 'Katalog1' operasyonu ile çökertildi


Mehmet İNANYiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, genç kızları, yüksek gelirli iş vaadiyle kandırıp, çektikleri fotoğraflarını katalog haline dönüştürerek fuhşa zorlayan şebeke çökertildi. `Katalog1´ adı verilen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alınırken, 4'ü yabancı uyruklu, 22 kadın kurtarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla genç kızları, lüks eğlence mekanlarına götürüp özendirerek, yüksek gelirli iş vaadiyle kandırdıktan sonra çektikleri fotoğraflardan kataloglarını hazırlayıp, müşteri bularak fuhşa zorlayan şebeke tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından Cuma günü şüphelilere yönelik 'Katalog1' adı verilen operasyon düzenlendi. Bursa merkezli Ankara ve Sivas'ta yapılan baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 4´ü yabancı uyruklu, 22 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin ev ile apart dairelerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 180 uyuşturucu hap, 20 cep telefonu, 2 laptop, 4 kadına ait pasaport, 30 bin lira ve fuhuştan elde edilen paranın kaydedildiği defter ele geçirildi. Diğer illerde yakalanan şüpheliler, Bursa´ya getirildi.
ŞİFRE 'KONUM VAR'
Öte yandan fuhuş çetesinin telefon görüşmelerinde polise yakalanmamak için, müşteri buldukları kadınları gidecekleri adrese, `Konum var´, `Konuma gideceğiz´ şeklinde şifreli mesajlar atarak yönlendirdikleri öğrenildi. 
Şüpheliler, C.S. (33), H.G. (34), C.K. (33), E.Y. (33), T.A. (49), Y.G. (20), B.Y. (28), B.G. (27), İ.A. (40), A.T. (26), İ.I. (46), İ.H.U. (39), M.K. (23), U.B. (38), R.K. (22), S.A. (29) ve G.D.´nin (49) İl Emniyet Müdürlüğü´ndeki sorguları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Yiğithan HÜYÜK
2023-06-04 09:42:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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