Cami avlusunda buluştuğu arkadaşı tarafından öldürüldü

Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da Utku Sezek (17), cami avlusunda buluştuğu arkadaşı Samet Ç. (17) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Çınar Sokak'taki Mehmet Akif Ersoy Camisi'nin avlusunda dün akşam saatlerinde Samet Ç., birlikte geldiği arkadaşı Utku Sezek´i tabancayla göğsünden vurdu. Yaralanan Sezek, çağırılan ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Utku Sezek, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi evinin yakınında yakalayıp, gözaltına aldı. Samet Ç.´nin üzerinde yapılan aramada, biri olayda kullanılan, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirldi.
Samet Ç.´nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK
2023-06-04 14:19:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.