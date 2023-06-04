Arnavut uyruklu kadın, ayrılmak isteyen erkek arkadaşını bıçakladı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde Pravnera M. (34), kendisinden ayrılmak istediği için tartıştığı Savaş D.'yi (47) bacağından bıçaklayarak yaraladı. Arnavut uyruklu kadın gözaltına alınırken, Savaş D. hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Arnavut uyruklu Pravnera M., sevgilisi Savaş D.'yi çalıştığı yerde ziyaret etti. İki sevgili arasında ayrılık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen kadın, yanında bulundurduğu bıçakla kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini bacağından yaraladı. Savaş D. kanlar içinde yere yığılırken çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Savaş D., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savaş D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Pravnera M., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-04 21:07:19



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