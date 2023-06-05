Kara yoluna çıkan sürüye, 4 araç çarptı; 8 domuz öldü

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kara yoluna çıkan domuz sürüsüne, 4 otomobil çarptı. Kazada 8 domuz öldü, 4 araç hasar aldı.

Kaza, gece saatlerinde Bursa-İstanbul kara yolu Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kara yolundan geçen domuz sürüsüne, her 2 şeritten seyreden 4 otomobil çarptı. Kazada 6'sı yavru 8 domuz öldü, araçlarda da hasar oluştu. İhbarla gelen ekipler de yolu temizleyip, yeniden trafiğe açtı. Polis de 4 otomobil için rapor tuttu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-06-05 12:59:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.