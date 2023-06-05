Sulama kanalına uçan elektrikli motosiklette bulunan 3 kadın yaralandı



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan dört tekerlekli elektrikli motosiklet sulama kanalına devrildi. Kazada elektrikli motosiklette bulunan Büşra Aksu (33), Fatma Demir (59) ve Şeyma Çakmak (30) yaralandı.

Kaza, Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Büşra Aksu, Fatma Demir ve Şeyma Çakmak ilçedeki AVM'den alışveriş yaptıktan sonra dört tekerlekli elektrikli motosiklet ile eve gitmek üzere yola çıktı. Büşra Aksu'nun kullandığı 16 ATA 802 plakalı dört tekerlekli elektrikli motosiklet, Gebze-Orhangazi İzmir Otoyolu'na çıkan tali yolda seyir halindeyken, virajı alamayıp sulama kanalına yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile jandarma yönlendirildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıkları Büşra Aksu, Fatma Demir ile Şeyma Çakmak'ı ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kazayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-06-05 19:18:58



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