'Katalog' ile çalışan fuhuş şebekesinin üyeleri adliyeye sevk edildi (2)

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İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

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16 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa merkezli 3 ilde, genç kızları, yüksek gelirli iş vaadiyle kandırıp, çektikleri fotoğraflarını katalog haline dönüştürerek fuhşa zorlayan şebekeyle yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-06-05 22:51:14



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