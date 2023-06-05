Emekli aşçı evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

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Mehmet İNANYigithan HÜYÜK/ BURSA, (DHA)BURSA'da kendisinden dünden beri haber alınamayan emekli aşçı Gülhanettin Çelik (59), evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Olay saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli aşçı Gülhanettin Çelik'ten dünden beri haber alamayan yakınları evine gelerek kapıyı çaldı. Açan olmayınca şüphelenen yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, savcılıktan alınan iznin ardından çilingirle eve girdi. Evde arama yapan ekipler, Gülhanettin Çelik'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Çelik'in yaklaşık bir gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN/Yiğithan HÜYÜK

2023-06-05 23:00:50



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