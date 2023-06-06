Evinde ölü bulunan emekli aşçının cinayet şüphelisi, oğlu çıktı

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da evinde bıçaklanarak öldürülen emekli aşçı Gülhanettin Çelik´in (59) oğlu E.Ç., gittiği Ankara´da cinayet şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli aşçı Gülhanettin Çelik'ten uzun süre haber alamayan yakınları evine geldi. Çelik kapıyı açmayınca, yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, savcılıktan alınan iznin ardından kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde Gülhanettin Çelik'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Çelik'in bir gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Gülhanettin Çelik'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Gülhanettin Çelik´in oğlu E.Ç. olduğunu saptadı. Otobüsle Ankara'ya gittiği tespit edilen E.Ç., yakalanıp, gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi. E.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-06-06 11:43:48



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