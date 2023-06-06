Evinde ölü bulunan emekli aşçının cinayet şüphelisi, oğlu çıktı (2)

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İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da evinde bıçaklanarak öldürülen emekli aşçı Gülhanettin Çelik´in (59) oğlu E.Ç. (34) gittiği Ankara´da cinayet şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan E.Ç., adliyeye sevk edildi.

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-06-06 13:41:11



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