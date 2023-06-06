Bursa merkezli 4 ildeki narkotik operasyonunda 40 gözaltı

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Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)-BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen ve 1000 polisin katıldığı narkotik operasyonunda 40 şüpheli, gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak', 'örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'silahla kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karışan şüpheliler belirlendi. Soruşturmanın ikinci ayağı için harekete geçen polis, bu sabah Bursa, İstanbul, İzmir ve Bilecik'te operasyon düzenledi. 1000 personel ile 10 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı baskınlarda, 40 şüpheli yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 21 kilo 150 gram metamfetamin, 721 gram esrar, 116 ecstasy hap, 10 gram sentetik kannabinoid, 3 hassas terazi, 14 tabanca, 39 fişek, 1 av tüfeği ile 207 bin lira ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretine yönelik soruşturmanın 6 ay önce başlatıldığı, operasyonun ilk ayağında gözaltına alınan 62 şüpheliden 22'sinin tutuklandığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2023-06-06 13:45:02



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