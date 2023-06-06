3'üncü kattan düşen Salih Deniz, annesinin kucağında hastaneye kaldırıldı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynarken 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaralanan 3 yaşındaki Salih Deniz K., annesinin kucağında sedye ile hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında kırsal Kulaca Mahallesinde meydana geldi. 3 katlı binanın 3´üncü katındaki evlerinin balkonunda oynayan Salih Deniz K., demir korkuluklara tırmanınca dengesini kaybederek, 10 metre yükseklikten boşluğa düştü. Anne Tuğba K.'nın (30) ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı çocuk, ambulansa binmek istemeyerek ağlayınca, annesinin kucağında sedyeye alındı.

Ambulansla getirildiği İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan Salih Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-06 18:28:37



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