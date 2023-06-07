Evinde ölü bulunan emekli aşçının cinayet şüphelisi, oğlu çıktı (3)

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TUTUKLANDI

Bursa'da, evinde bıçaklanarak öldürülen emekli aşçı Gülhanettin Çelik'in (59) cinayet şüphelisi oğlu Emrah Çelik (34), sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-06-07 00:23:35



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