Bursa'da OTİGED projesinin kapanış toplantısı yapıldı



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA'da, otizmli bireylerin istihdam projesini yaygınlaştırmak amacıyla finanse edilen OTİGED projesinin kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıda OTİGED'in amaçları hakkında bilgiler veren Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, "Projenin sonunda temel amacımız, bizim fabrikamızda yapmış olduğumuz otizmli gençlerin istihdam projesini yaygınlaştırarak Türkiye'deki birçok farklı kuruluşta da örneklenmesi için doğru bir model oluşturmak" dedi.Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ERASMUS Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen 'Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (OTİGED)' projesinin kapanış toplantısı dün gerçekleştirildi. 'Sıra Sizde' başlığıyla yapılan toplantıda açılış konuşmaları, panel ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Projede özel sektör, üniversite, vakıf, özel istihdam bürosu, eğitim ve danışmanlık akademisi ve yazılım firmasını temsilen Türkiye, İngiltere, Fransa ve Hollanda´dan olmak üzere toplamda 4 ülkeden 7 proje ortağı yer aldı. Proje ortakları, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin üretkenliğinin artırılması ve istihdama geçişlerinin desteklenmesine yönelik iş koçluğu modelinin geliştirilmesi kapsamında bir araya getirildi. Proje ortaklarının temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişinin katılımıyla düzenlenen 'Sıra Sizde' OTİGED kapanış toplantısı yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan moderatörlüğünde yapıldı. Toplantıda projenin amaçları ve ulaşılan sonuçlar hakkında konuşmalar yapılırken, güncel çalışmalar ve uygulamalar da paylaşıldı. OTİGED projesinin otizmli bireylerin hayatına katacağı değerler ve bu alana sunacağı katkılar, etkinlik boyunca tüm konuşmacılar ve katılımcılar tarafından ifade edildi.'Otizmli Bireylerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi' projesinin ortaklarından biri olan Eker Süt Ürünleri markası da toplantıda yerini aldı. Toplantının açılış konuşmalarından birini yapan Eker Süt Ürünleri İnsan Kaynakları Direktörü Emin Okan Ermetin, Eker´in 2018 yılından bu yana Tohum Otizm Vakfı danışmanlığında sürdürdüğü 'Otizmli Bireyler İş Gücünde' istihdam modeli hakkında bilgiler verdi. 'Sıra Sizde' OTİGED Projesi Kapanış Toplantısı´nda 'İş Hayatında Otizm' başlığını taşıyan bir panel yapıldı. Yekta Kopan´ınmoderatörlüğünü üstlendiği panelde, Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Koyuncu ve Netlog Lojistik İnsan Kaynakları Müdürü Gülşen Baş konuşmacı olarak yer aldı. Otizmli bireylere istihdam olanağı sunan kurumların temsilcileri olan panelistler, uyguladıkları istihdam programıyla ilgili deneyimlerini paylaştı.'AMACIMIZ OTİZMLİ GENÇLERİN İSTİHDAM PROJESİNİ YAYGINLAŞTIRMAK'Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, yaptığı açıklamada OTİGED projesinin önemine değindi. Projenin amacının otizmli bireylerin iş hayatına atılmasını sağlamak olduğunu belirten Nevra Eker, "2018 yılında Eker Süt Ürünleri olarak otizmli gençlerin istihdamıyla ilgili bir proje başlattık. Bugün itibariyle fabrikamızda 12 otizmli genç istihdam ediyoruz. Bu süreci yaparken bir çok farklı kurumdan ve dernekten destek aldık. Eş zamanlı bir şekilde başlayan İŞKUR çalışması ve OTİGED projesiyle çalışan otizmli gençlerimize eşlik eden iş koçlarımızın gelişim süreci üzerinde bir çalışma başlatıldı. Bu OTİGED projesinde İngiltere, Fransa Hollanda ve Türkiye ile İŞKUR Bursa önderliğinde bu projeyle otizmli gençlerin istihdamı nasıl kolaylaştırılabilir, bu konudaki iş koçlarının eğitim alt yapısı nasıl şekillendirilmeli, aile desteği nasıl sağlanmalı gibi konularda 2 yıllık çalışma süreci gerçekleşti. Bu sürecin sonunda kapanış toplantısı yapıyoruz. İş koçları olmadan otizmli gençlerin iş hayatında verimli bir şekilde çalışmaları oldukça zor. İş koçlarının iyi bir eğitimsel yapıyla desteklenmesi gerekiyor. Projenin sonunda temel amacımız bizim fabrikamızda yapmış olduğumuz otizmli gençlerin istihdam projesini yaygınlaştırarak Türkiye'deki bir çok farklı kuruluşta da örneklenmesi için doğru bir model oluşturmak. OTİGED projesi de bu modelin sağlam ayaklara basarak genişlemesi ve yaygınlaşması için önemli çıktılar ve veriler sağladı" dedi.OTİSTİK BİREYLERDEN MİNİ KONSER'Sıra Sizde' OTİGED projesi kapanış toplantısına otizmli gençler de katılım göstererek, müzik performanslarıyla yeteneklerini sergiledi. Eker'de görev yapan otizmli çalışanlar Seyhan, Emre ve Dilek´ten oluşan Otizmli Bireyler İş Gücünde (OBİG) müzik grubu, seslendirdiği türkülerle etkinliğe renk kattı. Eker´in etkinliklerinin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Müzik Korosu´nun konserlerinde de koroyla birlikte sahneye çıkan OBİG müzik grubunun OTİGED sahnesinde seslendirdiği türküler, katılımcılar tarafından beğeniyle takip edildi. Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası'yla konserler veren otizmli başarılı müzisyen Cem Vardarcı da keman ve piyano dinletisi sundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) -

2023-06-08 12:36:39



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