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Kirayı 22 kuruş eksik yatırdığı için mahkeme kararıyla dükkanından tahliye edildi

DHA

Kirayı 22 kuruş eksik yatırdığı için mahkeme kararıyla dükkanından tahliye edildi


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, Suat Eken, mülk sahibinin istediği fahiş zammı reddedip, 4 bin 700 lira olan kirasını, yaptığı yasal zamla 7 bin 450 lira olarak mülk sahibinin banka hesabına gönderdi. Mülk sahibi, kirayı 2 ay boyunca 22 kuruş eksik yatıran Eken hakkında dava açıp, tahliye kararı aldırdı. Eken, "Benim bugün burayı taşımam, 700800 bin veya 1 milyon liraya yakın maliyet oluşturacak. Peki ne için, 22 kuruş için. Yazık, ben buna üzülüyorum" dedi.
Kentte, yaklaşık 30 yıldır parke, duvar kağıdı ve dekorasyon sektöründe hizmet veren Suat Eken, 2017'de, Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı'ndaki bir dükkana taşındı. Eken'in dükkan kirası, 2022 yılına kadar yapılan zamlarla birlikte 4 bin 700 lira oldu. Yaklaşık 7 ay önce Eken'i arayan mülk sahibi, iddiaya göre, kiraya fahiş zam yapmak istedi. Kira zammını kabul etmeyen Eken, avukatı ve mali müşaviriyle görüşüp, 6 ay önce yasal oranda zam yaparak 7 bin 450 liralık kirayı mülk sahibinin banka hesabına gönderdi. Kirayı 2 ay boyunca 22 kuruş eksik ödediğini fark eden Eken, daha sonraki aylarda ise bir miktar fazla yatırdı.
DAVALIK OLDU
Mülk sahibi, kirasının eksik ödendiğini öne sürerek Eken'den şikayetçi oldu. Konu yargıya taşınıp, 2 gün önce, davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, mülk sahibini haklı bularak Eken'in dükkandan tahliyesine karar verdi.
Suat Eken, 4 bin 700 lira kira ödediği dükkan için mülk sahibinin 14 bin lira istediğini söyledi. Bunun kabul etmeyip yasal oranda artış yaparak kirayı ödemeye devam ettiğini belirten Eken, "2017 yılından beri ben buradayım. Yaklaşık 6-7 ay önce dükkan sahibi beni arayıp, çevredeki dükkanlarla da emsal değerinde artışların söz konusu olduğunu söyledi ve burada 14 bin lira civarında bir kira talebinde bulundu. Ben de bunun çok fazla olduğunu söyledim. 'Siz eski kiracısınız 12 bin lira civarında olsun' gibi söylemlerde bulundu. Bu da benim zoruma gitti. 4 bin 700 liradan bir anda o rakamlara çıkmak hoşuma gitmedi. Ben de bunu avukat ve mali müşavirimle görüşerek, 4 bin 700 lira olan kirayı yasal olarak artırdığımda, benim ödemem gereken neyse bu tutarı yatırmak istediğimi söyledim. Avukatım ve mali müşavirim bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Biz bunu yaptık. Daha sonra 2 ay boyunca 22 kuruş eksik yatırdığımı fark ettim. 2 ay sonrasında da 15-20 lira fazlasını yatırdım. Yatırdığım her kiranın dekontunu da mülk sahibine gönderdim" diye konuştu.
'22 KURUŞTAN DOLAYI BENİ TAHLİYE EDİYOR'
Mahkeme heyetinin, 2 ay boyunca kirasını 22 kuruş eksik ödediği için tahliye kararı aldığını belirten Eken, "2 gün önce bir mahkememiz vardı. Bu mahkemede de 22 kuruştan dolayı beni tahliye edeceğini, böyle bir kararın çıkacağını hiç düşünmedim. Ben burada 2017 yılından beri emek harcamışken, faaliyet yürütüyorken, sadece 22 kuruş yüzünden buradaki düzenimin bozulmasını, emeğimin heba edilmesini hazmedemiyorum. Bu benim canımı yakıyor. Adaletin aldığı bir karar var. 22 kuruştan dolayı beni tahliye ediyor. Bu saatten sonra benim adıma bir şey olmaz, ben burayı terk edeceğim ama benim gibi başkalarının 3 kuruş, 5 kuruş yüzünden mağdur olmasını istemiyorum. Bu düzen kolay oluşturulmuyor. Neden ben burayı 22 kuruş yüzünden terk etmek zorunda kalıyorum" ifadelerini kullandı.
'TAŞINMA MALİYETİM 1 MİLYON LİRA'
Dükkanını başka bir yere taşımasının maliyetini ifade eden Eken, "Benim bugün burayı taşımam, tahliye etmem, yeni bir yere konuşlandırmam 700-800 bin lira veya 1 milyon liraya yakın bir maliyet oluşturacak. Bunun karşılığında da verilen emek heba edilecek. Peki ne için, 22 kuruş için. Yazık, ben buna üzülüyorum. Bu karar nasıl alındı, bunu da hazmedemiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2023-06-08 16:49:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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