Kendisini çaldığı minibüse kilitledi, polis lastiklere ateş edip indirdi

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Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'da bir otomotiv firmasına ait park alanından sıfır kilometre minibüsü çalan Caner K. (29), polisin 20 kilometrelik takibi ile yakalandı. Şüpheli kendisini minibüse kilitlerken, polisin lastiklere ateş etmesiyle ikna olarak teslim oldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Çeltikçi Kavşağında meydana geldi. Sabah saatlerinde, Gemlik ilçesinde bulunan Serbest Bölgede faaliyet gösteren bir otomotiv firmasına ait park alanından, minibüs çalındığı ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. Çalıntı minibüsün Gemlik ilçesinde olduğu tespit eden polis, aracı takibe aldı. Polis ekiplerinin takibe aldığı minibüsü kullanan şüpheli, takip edildiğini anlayınca izini kaybettirdi. Minibüsün bir süre sonra da Orhangazi yolunda seyir halinde olduğu belirlendi. Tali yollardan Orhangazi ilçesine kadar ilerleyen minibüsün sürücüsü, Gemlik ve Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından, 20 kilometrelik takiple, Çeltikçi kavşağındaki trafik ışıklarında önü kesilerek durduruldu.

KAPILARI AÇMAYINCA, POLİS LASTİKLERE ATEŞ ETTİ

Polis ekipleri sürücü koltuğunda bulunan şüphelinin minibüsten inmesini istedi. Şüpheli, kendisini minibüse kilitleyince, polis, aracın lastiklerine ateş etti. Şüpheli, bunun üzerine kapıları açarak minibüsten indi. İsminin Caner K. olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, ekipler minibüste inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-06-08 19:36:27



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