Bursa'da 'Temizlik-1' adlı operasyon; 41 şüpheli gözaltında



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-BURSA'da 500 polisin katıldığı ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik, 'Temizlik-1' adlı operasyonda 4'ü kadın 41 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 'gasp', 'yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından aranan şüphelilere yönelik, 'Temizlik-1' adı verilen operasyon düzenledi. 500 polisin katılımı ile bu sabah belirlenen 46 adrese baskın yapıldı. Eş zamanlı baskınlarda 4'ü kadın 41 şüpheli, gözaltına alındı. Koçbaşı ile girilen adreslerde, hırsızlık suçundan kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Öte yandan 'hırsızlık' suçundan aranan şüphelilerin, 2 milyon 500 bin TL'lik hırsızlık yaptığı belirlendi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-06-09 10:53:28



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