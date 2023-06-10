Sahte pasaportla organ nakli yaptırmak isteyen yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı



Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da, düzenledikleri sahte pasaportlar ile organ nakli yaptırmak isteyen İsrail ve Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3´ü tutuklandı.

İsrail uyruklu Y.K. (36), hastaneye başvurup kardeşi olduğunu ileri sürdüğü S.K.'nin (29) donör olarak kendisine böbreğinin birini vereceğini söyledi. Durumdan şüphelenen doktorlar, polise haber verdi. Hastaneye gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemede, İsrail uyruklu 2 kişinin akrabalık bağının olmadığı, sahte pasaport ve evrak düzenleyerek kendilerini kardeş gibi gösterdiğini belirledi. Soruşturmayı genişleten polis, donör olarak kendisini gösteren S.K.'nin yerine hastaneye böbreğini vermek için Suriye uyruklu İ.E.T. isimli şahsın müracaat ettiğini ortaya çıkardı. Gözaltına alınan üç şüphelinin sorgulamalarında, İsrail uyruklu iki kişinin yasa dışı yollarla böbrek nakli yaptırması için Suriye uyruklu A.A.'ya (30) toplam 40 bin dolar ödeme yaptığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine adresi belirlenen A.A., evinde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, üzerinde Arapça ve İbranice dilinde yazıların bulunduğu organ nakliyle ilgili yazışmaların olduğu ajanda ve not kağıtlarına el konuldu.

Yapılan sorgulamalarından sonra adliyeye çıkartılan A.A., Y.K ve S.K. tutuklanırken, İ.E.T. ise adli kontrollük koşuluyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

2023-06-10 12:49:25



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