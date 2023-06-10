İcra yoluyla el konulan araçları sahte evraklarla alıp parçalayan çete çökertildi



Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da, borcu nedeniyle icra yoluyla el konulup otoparka çekilen otomobilleri, plakasını öğrenip sahibinin bilgilerine ulaştıktan sonra düzenledikleri sahte evraklarla teslim alıp parçalayarak satan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, borçları nedeniyle icra yoluyla el konulup yediemin otoparkına çekilen otomobilleri sahte evraklarla kendi otoparklarına çektiren şebeke üyelerini takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takipte şebeke üyelerinin, düzenledikleri sahte evrakla plakasını öğrendikleri otomobillerin sahibinin kendilerine de borcu olduğunu belirterek alacaklarının tahsili için araç sahibi adına icra müdürlüğüne sahte dilekçe verip kendi otoparklarına çektirdiğini saptadı. Operasyon düzenleyen ekipler, Ö.B., K.Ş., M.S, M.Ç. ve B.K.´yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, İzmir, Mersin ve Şanlıurfa'da toplam 24 aracı bu yöntemle alıp, parçalayarak yaklaşık 15 liraya sattığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez

2023-06-10 14:22:19



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