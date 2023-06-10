Cipin çarptığı elektrikli bisikletteki baba ile oğlu yaralandı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cipin çarptığı elektrikli bisikletteki baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt Köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. Alanyurt yönünden İnegöl yönüne giden Hilmi Ç. (50) idaresindeki 16 KNF 25 plakalı cip, önünde giden İlhan M.'nin (42) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü İlhan M. ile oğlu Ali M. (7) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan baba ile oğlu, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlhami M. ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2023-06-10 15:39:22



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