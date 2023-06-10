İnegölspor, Murat Yoldaş ile 1 yıllık anlaşma sağladı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA) TFF 2. Lig'de mücadele eden İnegölspor, eski teknik direktörü Murat Yoldaş ile bir yıllık anlaşma sağladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Osman Sevim ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, sözleşmesi sona eren Bahattin Güneş ile yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlı ekip, eski teknik direktörü Murat Yoldaş ile bir yıllık anlaşma sağladı. Kulübün tesislerinde yapılan imza töreninin ardından açıklama yapan İnegölspor Başkanı Osman Sevim, "Yönetim kurulu toplantımız sonucunda çıkan ortak karar sonucu Murat Yoldaş hocamız ile çalışmaya karar verdik. Kendisinin kulübümüzde bir geçmişi var. Yeni sezonda da birlikte hedeflerimizi büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Hocamızın vermiş olduğu raporlar doğrultusunda da transfer komitemiz çalışmalarına başlayacak. Anlaşma tekrardan camiamıza hayırlı olsun" dedi.

İnegölspor'ta tekrar görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Murat Yoldaş ise, "Tekrar burada olmak çok güzel. Öncelikle sayın başkana ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. İnegölspor'u hak ettiği yere getirebilmek için çok çalışacağımızı herkesin bilmesini istiyorum. Bunu yaparken de en büyük motivasyon kaynağımızın taraftarımız olacağını da biliyorum. Ayrıca basın mensuplarımızın desteği ve ilgisi bizim için önemli. Eğer bu birlikteliği sağlarsak, başarı basamaklarını çıkacağımıza inanıyorum. İnegölspor her zaman hedefi olan bir takım. Doğru bir planlama ile çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. İnşallah güzel bir sezon olur. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-10 15:56:02



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