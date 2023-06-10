Üzerine sıcak kakao dökülen Kadir bebek yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mutfakta emeklediği sırada üzerine sıcak kakao dökülen 11 aylık Kadir D., hastaneye kaldırıldı. Kadir bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde 2'nci derece yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi Akasya Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Emine D.'nin yaptığı tatlı için ocağın üstündeki cezvedeki sıcak kakao, bu sırada mutfakta emekleyen 11 aylık bebeği Kadir D.'nin üzerine döküldü. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadir bebek, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedavi altına alınan Kadir bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde 2'nci derece yanıklar oluştuğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2023-06-10 15:57:09



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