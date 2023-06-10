Hafriyat kamyonunun açık unutulan damperi köprüye çarptı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün açık unuttuğu hafriyat kamyonunun damperi, köprüye çarptı. Yerinden kopan damper köprü ile yol arasında asılı kalırken, karşı şeride geçip şarampole uçan kamyonun şoförü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara kara yolu Kulaca kavşağında meydana geldi. Mehmet K. (45), yükünü boşalttıktan sonra 16 NIH 11 plakalı kamyonuyla yola çıktı. Mehmet K.´nin açık unuttuğu damper köprüye çarptı. Yerinden kopan damper köprüde asılı kalırken, kamyon ise bariyerleri aşarak karşı şeride geçip şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Mehmet K., itfaiye ekiplerince çıkarılıp, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet K.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-10 17:07:49



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