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Kooperatifçi kadınlara başkanın lüks konutu

DHA

Kooperatifçi kadınlara başkanın lüks konutu


Fuat KARS-Yiğithan HÜYÜK/ORHANELİ, (Bursa), (DHA)BURSA'nın en fazla göç veren ilçelerinden Orhaneli'nin Belediye Başkanı Ali Aykurt, kendisine tahsis edilen, 5 dönüm arazi üzerine kurulu 3,5 katlı konutta kalmadı. Fiziki ayrılığın, sosyal ayrılığı getireceğini belirten Başkan Aykurt, 1040 metrekare kapalı alanı olan binayı, kırsal mahallerde oturan kadınların kurduğu kooperatife tahsis edip, kiraya çıktı. 
Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde kurulu, 18 bin 500 nüfuslu Orhaneli ilçesi, en fazla göç veren ilçeler arasında ilk sırada yer alıyor. İlçe halkının geçimini çiftçilik yapıp, orman ürünlerini satarak kazandığı Orhaneli'de, 4 yıl önce belediye başkanlığına seçilen Ali Aykurt, belediye tarafından başkanlara tahsis edilen, çevresi yüksek duvarlarla çevrili, 5 bin metrekare alan üzerine kurulan 3,5 katlı konutta kalmayı kabul etmedi. Belediye başkanının, halktan kopuk olmaması gerektiği düşüncesiyle, kiraladığı eve taşınan Aykurt, lüks konutu ise ilçe kadınlarının kurduğu kooperatife tahsis etti. Kooperatif üyesi kadınlar,  kahvaltı ve yemek servisi yapıp, köy ve pazardan aldıkları sebze ve meyveleri, konserve ve reçele dönüştürüp, açtıkları yufkalar ve baklavaları internet üzerinden de satarak, aile bütçelerine katkı sağlarken, Belediye Başkanı Aykurt, kooperatife destek vermek için, kent merkezinden verilen baklava siparişlerini de, Bursa'ya geldiği günlerde, makam acıyla getirip adreslere teslim ediyor.
`FİZİKİ AYRILIK SOSYAL AYRILIĞI GETİRİR´
Belediye başkanlarının, milletten ayrı bir noktada olmaması gerektiğini söyleyen Ali Aykurt, "Fiziki ayrılık, sosyal ayrılığı getirir. Bizler, belediyeciler olarak ve belediye başkanı olarak özellikle sosyal belediyecilik anlamında, insanların içerisinde olmamız gerekiyor. Eğer insanlardan uzaklaşmaya başlarsak, görevlerimizde başarılı olamayız. Bu defa insanlar bizden uzaklaşmaya başlar. Ben, halktan ayrı bir yerde lojman olmasını, mütevazı bir ilçede lüks bir konutun olup belediye başkanının burada kalmasını yadırgadım açıkçası. Göreve geldiğim 2019 yılında ilk işim buraya yerleşmemek oldu" dedi.
Kooperatif binasına dönüştürülen başkanlık konutunda üretim yapan kadınların, ilçe ekonomisine de katkıda bulunduklarına dikkat çeken Aykurt, "Bu konutu ne yapalım?' diye düşünürken, kadınlarımıza kooperatif kurduk. Konutun birinci katını onlara tahsis ettik. Sonra Japon hükümetinden destek aldık. Bursa Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte Orhaneli Belediyesi olarak birlikte yapmış olduğumuz organizasyonla, 2020 yılında 500 bin TL hibe aldık.  Görmüş olduğunuz restoranın tüm ocağından tutun da buzdolabına, çatal ve kaşık gibi malzemeleri alarak, kadınlarımızla bu işletmeyi oluşturduk. Burada serpme kahvaltı veriliyor. Yoğun kalabalık oluyor. Arkadaşlar 150-200 kişiye kadar organizasyonlar gerçekleştirebiliyor. Bizi en çok, reçellerimizi, salçalarımızı, yufkalarımızı ve ekmeğimizi organik ürünlerden yapmamız mutlu ediyor" diye konuştu.
`307 ÜRÜN YELPAZEMİZ BULUNUYOR´
Kooperatifteki ürün yelpazesinin kısa sürede genişlediğini ve Orhanelili kadınlarının elinin lezzetinin ilçe sınırlarıyla sınırlı kalmadığını söyleyen Ali Aykurt, "Önceden sadece 2-3 ürün vardı. Şu anda 307´nin üzerinde ürün yelpazemiz bulunuyor. Dijital pazarlama alanında ürünlerini satıyorlar. Kadınlarımızın Bursa'dan gelen siparişlerini, Bursa'ya gidecek olduğum günlerde ben makam aracımla alıp adrese teslim ediyorum" dedi.
63 kadının kooperatiften kazandıkları gelirle aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyleyen, Orhaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İrem Gülşen, "Başkanımız, `Ben bu kadar lüks ve büyük bir evde yaşayamam. Halka hizmet edemem. O yüzden burayı kamuya açacağız, kadınlarımıza vereceğiz. Kadınlarımız burada emeklerini değerlendirip ev ekonomisine katkı sağlayacak´ diyerek bize verdi. Burada, 63 kadın üretim yapıp para kazanarak,  ailelerine katkı sağlıyorlar.  Biz burada kahvaltı veriyoruz. Ev yemekleri yapıyoruz. Lokanta usulü değil, bizde 4-5 çeşit yoktur. O gün mutfağımızda ne varsa onu yerler. Bu konuda çok anlayışlı misafirler var" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhaneli Fuat KARS-Yiğithan HÜYÜK
2023-06-11 11:11:40

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