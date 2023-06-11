Kamyonun açık unutulan damperinin köprüye çarptığı kaza kamerada



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün açık unuttuğu hafriyat kamyonunun damperinin köprüye çarptığı, şoförün yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara kara yolu Kulaca kavşağında meydana geldi. Mehmet K. (45), yükünü boşalttıktan sonra 16 NIH 11 plakalı kamyonuyla yola çıktı. Mehmet K.´nin açık unuttuğu damper köprüye çarptı. Yerinden kopan damper köprüde asılı kalırken, kamyon ise bariyerleri aşarak karşı şeride geçip şarampole düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Mehmet K., itfaiye ekiplerince çıkarılıp, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet K.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZADAN SANİYELERLE KURTULDULAR

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kamyonun açık kalan damperinin, çarptığı üst geçitte sıkıştığı ve kamyonun bariyerleri aşıp karşı yöne geçerek şarampole düştüğü görüldü. O sırada karşı yönden gelen araç sürücülerinin, son anda durup, kazadan saniyelerle kurtulması da görüntülere yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-11 11:18:08



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