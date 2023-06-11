Soluk borusuna fıstık kaçan bebek, `Heimlich manevrası´ ile hayata döndürüldü



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesinde soluk borusuna fıstık kaçan 1 yaşındaki Abir Mustafa, ailesi tarafından hareketsiz halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Abir, doktorların yaptığı Heimlich manevrası ile hayata döndürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Plevne Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmed (26) ve Emine Mustafa (23) çiftinin bebekleri Abir, evde emeklediği sırada yerde bulduğu fıstığı ağzına attı. Soluk borusuna kaçan fıstık nedeniyle nefes alamayan bebek bir anda yerde hareketsiz kaldı. Durumu fark eden aile, bebeği hemen İnegöl Devlet Hastanesi´ne götürdü. Doktorlar, Heimlich manevrası ile bebeğin soluk borusuna kaçan fıstığı çıkardı.

Abir Mustafa buradaki ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı. Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-11 11:39:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.