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Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza anı kamerada

DHA

Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza anı kamerada


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım Caddesi üzerinde seyir halinde olan Bilal Kartal (17) yönetimindeki 16 BCE 906 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücü Çağlar Vural (24) yönetimindeki 16 KHU 26 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın ardından duramayan otomobil, yere düşen Kartal'ın üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Bilal Kartal, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri otomobil sürücüsü Çağlar Vural'ı gözaltına aldı.
Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışmasının ardından Bilal Kartal'ın otomobilin altında kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-06-12 01:06:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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