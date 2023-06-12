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Bursa'da su dolum tesisi, enerji üssüne dönüştürüldü

DHA

Bursa'da su dolum tesisi, enerji üssüne dönüştürüldü


Semih ŞAHİN/Denizhan KARAHANCI-BURSA, (DHA)BURSA'da, büyükşehir belediyesine bağlı su dolum tesisinin çatısı, güneş enerji santralleriyle donatılarak enerji üssüne dönüştürüldü. Tesisin yıllık 2 milyon 800 bin kilovat civarında olan enerji ihtiyacı bu sistemden karşılanacak. İhtiyaç fazlası enerji ise satılarak, yılda yaklaşık 12 milyon lira gelir elde edilecek. Tesisin doğa dostu olduğunu belirten Su Dolum Tesisi Müdürü İhsan Işık, "Karbon salınımlarını azaltarak yılda 17 bin 213 adet ağaç dikilmiş seviyede doğaya bir katkı sağlamış olacak" dedi.
Bursa'da, büyükşehir belediyesine bağlı su dolum tesisi, enerji santraline dönüştü. 2018 yılı itibariyle faaliyete alınan fabrikanın çatısı, güneş enerji sistemleriyle donatıldı. 47 milyon liraya mal olan proje kapsamında fabrikanın çatı kısmına 5 bin 639 adet 545 vat gücünde panel yerleştirildi. Temmuz ayı itibariyle faaliyete geçecek olan sistemle birlikte, su dolum tesisinin yıllık yaklaşık 2 milyon 800 bin kilovat olan enerji tüketimin tamamı buradan karşılanacak. İhtiyaç fazlası yaklaşık 780 bin kilovat enerji de elektrik idaresine satılarak yılda yaklaşık 12 milyon lira gelir elde edilecek.
'47 MİLYON LİRA BEDELLE KURULDU'
Temmuz ayında tamamlanacak olan sistemin ardından tesisin artık kendi elektriğini üreteceğini belirten Su Dolum Tesisi Müdürü İhsan Işık, "Fabrikamız 2017 yılında kurulmuş, 2018 yılında faaliyete geçmiş. Yaklaşık 5 yıldır faaliyette. Şu anda fabrikamızda günlük yaklaşık 1,5 milyon litre su işliyoruz. Bu suları başta Bursa olmak üzere Türkiye'nin 23 şehrine 4 coğrafi bölgede satışını gerçekleştiriyoruz. Bizim maliyetlerimizin büyük çoğunluğu enerjiden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bununla ilgili tasarrufa gidilmesi yönünde çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalar neticesinde de güneş enerjisi santrali kurulması fikri ortaya çıktı. 47 milyon lira bedelle kurulacak bir tesis. Nisan ayında inşaatına başlandı. Temmuz ayında da tamamlanmasını planlıyoruz" dedi.
`40 AY İÇERİSİNDE PROJENİN KENDİSİNİ AMORTİ ETMESİNİ BEKLİYORUZ´
Sistemin doğa dostu bir anlayışla yapıldığını belirten Işık, "Tesisimiz, yıllık fabrikamızın tüketimi olan 2 milyon 832 bin 897 kilovat enerji tüketiminin tamamını karşılayacak. Üzerine de 779 bin 287 kilovat enerjinin de sisteme satışının gerçekleştirilmesiyle şirketimize ek bir gelir sağlamış olacak. Aynı zamanda bu tesis doğa dostu bir tesis olacak. Karbon salınımlarını azaltarak yılda 17 bin 213 adet ağaç dikilmiş seviyede doğaya bir katkı sağlamış olacak. Tamamı son teknoloji 5 bin 639 adet 545 vat gücünde panel ve 22 adet inverter (güç dönüştürücü) montajı da yapıldı. Sistemin bize getirisi yıllık yaklaşık 12 milyon lira civarında olacak. 40 ay içerisinde de projenin kendisini amorti etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Denizhan KARAHANCI-Semih ŞAHİN
2023-06-12 10:51:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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