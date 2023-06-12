Emekli profesörü dolandıran sahte MİT'çilere ceza yağdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli profesörü dolandıran sahte MİT'çilere ceza yağdı

DHA

Emekli profesörü dolandıran sahte MİT'çilere ceza yağdı


Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, 'MİT mensubuyum' yalanı ile emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet T.'yi (77) kandırıp, 1979 adet Cumhuriyet altını ile 400 bin Euro'sunu dolandıran 1'i kadın 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuksuz sanık Funda G. (35) beraat ederken, tutuklu 5 sanık ise zincirleme şekilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 15 yıl 1 ay ile 18 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Kocaeli Üniversitesi'nden emekli olup, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bakıcısı ile oturan Prof. Dr. Ahmet T.'yi geçen yıl telefonla arayan kişi, kendisini MİT mensubu Levent Akçay olarak tanıtıp, "Bankalar içinde köstebekler bulunduğu biliniyor. Bunun için 6 aydır takip yapıyoruz. Bunları yakalamamız için bize yardımcı olmanızı isterim. Bu, bir vatandaşlık görevi" dedi. Prof. Dr. Ahmet T.'den "Tabii ki yardımcı olurum" cevabını alan kişi, mal varlığını kendilerine bildirmesini isteyip, "Mal varlığında sakladığın bir şey çıkarsa; seni de suçlu görürüz" diyerek telefonu kapattı.
'WHATSAPP'IN HEP AÇIK KALACAK'
Bankadaki 1979 adet Cumhuriyet altınını bir çantaya doldurup, belirtilen çocuk parkında buluştuğu kişiye veren Prof. Dr. Ahmet T., bir kez daha kendisini arayıp, "Kimseye bahsetme, operasyon devam ediyor. En ufak hata kabul edilemez" diyen kişinin isteğini yaptı. Bu kez banka hesabından 400 bin Euro çekip, arayan kişilerin talebi ile paraların fotoğraflarını da çeken Prof. Dr. Ahmet T., belirtilen parka gitti. Prof. Dr. Ahmet T., burada çektiği paraları gelen kişiye teslim etti. Şüpheliler ayrıca Prof. Dr. Ahmet T.'ye "Operasyonun sonuna yaklaşmak üzereyiz. Paraları ve altınları inceleyeceğiz, sonra sana geri vereceğiz. WhatsApp'ın hep açık kalacak, senin konuşmalarını dinleyeceğiz" diyerek talimat verdi. Prof. Dr. Ahmet T.'nin kardeşlerinin bu talimatı fark edip, durumun polise bildirilmesiyle emekli öğretim üyesinin dolandırıldığı ortaya çıktı.
İSTANBUL'DAN OTOBÜS VE TAKSİ İLE GELMİŞLER
Çalışma başlatıp, güvenlik görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin İstanbul'dan farklı zamanlarda taksi ve otobüs ile geldiğini tespit etti. Taksileri araştırıp, şüphelileri belirleyen polis, Ahmet Laçin (38), akrabası Abdulhakim Laçin (23), İlyas Düger (37), Mehmet Emin Kırboğa (34), Mehmet Sinan Güler (34) ile Funda G.'yi yakaladı. 1'i kadın 6 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı. 6 kişi hakkında 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 ila 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Sanıklar, duruşmalarda suçlamaları kabul etmedi. Ahmet T. ise şikayetçi olduğunu belirtip, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanıklardan İlyas Düger kendisinin başka birisi ile karıştırıldığını, olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Funda G. de dolandırıcılıkla alakasının olmadığını belirterek, "Sadece şoför olarak orada bulundum. Beraatimi talep ederim" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti.
EMEKLİ PROFESÖR SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİNİ İSTEDİ
Savcının esas hakkındaki mütalaasında, zincirleme şekilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 26 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği sanıklar, son kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan Mehmet Sinan Güler, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, diğer tutuklu sanıklar ile ara kararla tahliye edilen tutuksuz sanık Funda G. ile mağdur Ahmet T. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Ahmet T. şikayetçi olduğunu yineleyerek, soruşturmanın genişletilmesini isterken, suçlamaları reddeden İlyas Düger, olay tarihinde Bursa'ya gelmediğini öne sürdü. Önceki savunmalarını tekrar eden Mehmet Emin Kırboğa beraatini isterken, Mehmet Sinan Güler de ilk celsede müştekinin kendisini tanımadığını beyan ettiğini hatırlatarak, "Diğer sanıkları da ilk defa mahkeme huzurunda gördüm. Çok mağdurum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
'ŞANLURFA´YA KADAR ŞOFÖRLÜK YAPTIM'
Tutuksuz sanık Funda G. ise sanık İlyas Düger ile 2016 yılından beri çalıştıklarını belirterek, olaydan haberinin olmadığını, Şanlıurfa'ya kadar şoförlük yaptığını öne sürerek, "Benim 2 bin lira aldığım ortadadır. O zaman boşanma aşamasındaydım ve kızımı bırakacak kimsem yoktu. Bu sebeple onu da götürdüm, yoksa bu kadar uzun yola götürmezdim. Kızımı olayı kamufle etme amaçlı götürmem gibi bir durum yok. Biz oraya iş için gittik. Oraya gidince araçtan inenler hususi bir araçla devam etti. Bu araç hiç araştırılmadı" diye konuştu.
Mehmet Emin Kırboğa´nın gerçekleri söylemediğini belirten Ahmet Laçin, "Herkes konuyu kapattı, bu 3-5 kişiyi öne sürdüler. Urfa'ya ben gittim, çantayı ben teslim aldım. Çantada o kadar para olduğunu bilsem teslim etmezdim" diyerek beraatini istedi.
5 SANIK CEZA ALDI, 1 SANIK BERAAT ETTİ
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdulhakim Laçin ile Ahmet Laçin´e, diğer sanıklarla iştirak halinde 'zincirleme şekilde kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 18 yıl 1 ay 15´er gün hapis cezası verdi. Takdir indirimi kullanan mahkeme heyeti cezayı, 15 yıl 1 ay 7´şer güne düşürdü. Sanıklara ayrıca, ayrı ayrı 68 milyon 750 bin TL adli para cezası verildi.  
Diğer sanıklar Mehmet Sinan Güler, Mehmet Emin Kırboğa ve İlyas Düger de aynı suçtan 18 yıl 1 ay 15´er gün hapis ve 82 milyon 500´er bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık Funda G.'nin ise beraatine karar verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2023-06-12 18:33:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da telefonla 400 bin avro ve 1979 cumhuriyet altını dolandırıcılığına hapis cezası
YEREL HABERLER Bursa'da telefonla 400 bin avro ve 1979 cumhuriyet ...
Mobilya mağazası önündeki sandalye hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Mobilya mağazası önündeki sandalye hırsızlığı ...
Harmancık ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
YEREL HABERLER Harmancık ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
Mahallelinin linç girişiminden jandarma üniforması giydirilerek kurtarıldılar
YEREL HABERLER Mahallelinin linç girişiminden jandarma üniforması ...
İşçi servisi, karşı şeritteki otomobile çarptı: 2 ölü, 9 yaralı (3)
YEREL HABERLER İşçi servisi, karşı şeritteki otomobile çarptı: 2 ...
Bursa'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Bursa'da 451 bekçi adayı için yemin töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa'da 451 bekçi adayı için yemin töreni düzenlendi
İşçi servisi, karşı şeritteki otomobile çarptı: 2 ölü, 9 yaralı (2)
YEREL HABERLER İşçi servisi, karşı şeritteki otomobile çarptı: 2 ...
Kavgayı ayırmaya gelen polislere saldırdılar: 2'si polis 3 yaralı
YEREL HABERLER Kavgayı ayırmaya gelen polislere saldırdılar: 2'si ...
Bursalı girişimciler "akıllı kaynak izi takip sensörü" geliştirdi
YEREL HABERLER Bursalı girişimciler "akıllı kaynak izi takip ...
Bursa'da üretilen tünel ekipmanları 12 ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Bursa'da üretilen tünel ekipmanları 12 ülkeye ihraç ...
Bursa'da su dolum tesisi, enerji üssüne dönüştürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da su dolum tesisi, enerji üssüne dönüştürüldü
Evlat özlemini çalıştığı yurdun öğrencileriyle dindirmeye çalıştı, 15 yılın sonunda anne oldu
YEREL HABERLER Evlat özlemini çalıştığı yurdun öğrencileriyle ...
İşçi servisi, karşı şeritteki otomobile çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi, karşı şeritteki otomobile çarptı: 1 ...
GÜNCELLEME 2 - Bursa'da işçi servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Bursa'da işçi servisiyle otomobilin ...
GÜNCELLEME - Bursa'da işçi servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da işçi servisiyle otomobilin ...
Bursa'da işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı ...
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN OTOMOBİLİN ALTINDA KALDIĞI KAZA ANI KAMERADA
YEREL HABERLER MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN OTOMOBİLİN ALTINDA KALDIĞI ...
Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı ...
20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası, Bursa'da tamamlandı
YEREL HABERLER 20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası, ...
Bursa'da tarihi Turgut Alp Türbesi'nin restorasyonu tamamlandı
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi Turgut Alp Türbesi'nin restorasyonu ...
Bursa'da hafif ticari aracın çarparak altına aldığı kişiyi vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Bursa'da hafif ticari aracın çarparak altına aldığı ...
Bursa'da açık kalan damperi köprüye çarpan tır devrildi
YEREL HABERLER Bursa'da açık kalan damperi köprüye çarpan tır ...
Fren yerine gaza bastı, çarptığı yayayı aracının altında sürükledi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Fren yerine gaza bastı, çarptığı yayayı aracının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.