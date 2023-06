10 yaşındaki ikizler, 'gölge oyunu oynatıcısı' oldu

Denizhan KARAHANCISemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da, 2 yıl önce izledikleri KaragözHacivat gölge oyunundan etkilenen ikiz kardeşler Masal ve Destan Aykut (10), Karagöz Tasarım Atölyesi'nde aldıkları göle oyunu eğitimiyle oyun yazıp sergilemeye başladı. Kardeşler, meslek olarak da bu sanatı devam ettirmek istediklerini söyledi.

Bursa'da, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi ikiz kardeşler Masal ve Destan Aykut, 2 yıl önce Karagöz-Hacivat gölge oyununu izledi. Oyunun nasıl oynatıldığını merak eden ikizler, gölge oyunu eğitimi almaya karar verdi. Karagöz Tasarım Atölyesi'ne katılan Aykut kardeşler, 3 farklı atölye ustasından karagöz gölge oyununun tarihçe, tasvir tasarım ve oynatma derslerini aldı. Ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle 'hayali' olma yoluna giren ikiz kardeşler, aldıkları eğitimin ardından gösterilerini sergilemeye başladı. Karagöz Müzesi'nde gösteri düzenleyen ikiz kardeşlerin gölge oyunu, katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

`BU İŞİ YAPMAKTAN ÇOK KEYİF ALIYORUM´

İzledikleri gölge oyunundan sonra hayaliliğe merak saldığını belirten Destan Aykut, "Babam bizi bir kere buraya getirdi. Biz çok sevdik bu sanatı ve sürekli gelmeye başladık. Buraya her geldiğimizde bunu yapmaya çalıştık. Sesleri çıkarmaya çalıştık. Bu şekilde 2 senemiz geçti. Sonra oyun yazıp oynamaya başladık. Hayalilik, bir perde üzerindeki deriden yapılmış karakterleri seslendirebilmek ve oynatmak. Bu işi yapmaktan çok keyif alıyorum, çok seviyorum. Karagöz cahil, bu yüzden her şeyi yanlış anlıyor ve yanlış anladığı için biraz komik oluyor. Komik olduğu için çok seviyorum. Bu oyunu perdede yapıyorum. Usulü böyle aslında ama başka türlü yaparsak sanata birazcık saygısızlık olacağını düşünüyorum. Ama eğer seslendirmeyi yapabiliyorum, gösterebiliyorum dersem, onu yapabilirim. Benim üç ustam var; Seçkin, Hasan Mert ve Osman Ağabey, onları örnek almaya çalışıyorum" dedi.

'USTALARIMIZI ÖRNEK ALIYORUZ'

Okul hayatının ardından ileride bu mesleğe devam etmek istediğini belirten Masal Aykut ise "Karagöz ve Hacivat Müzesine gelerek hayali olmak istiyoruz. Hayaliliği, 3 ustamızdan ders alarak öğrendik ve onları örnek alıyoruz. Hayalilik, 3 mesleğin içinde bir meslek gibi. Müzisyenlik, yazarlık, tiyatroculuk olması gerekiyor. Babam 2 sene önce Karagöz müzesine getirdi bizi, buradaki atölyeye girdik. Atölyede ses eğitimi aldık. Hocalarımız bizi ilk oyunumuza hazırladı. Bazı provalar yaptık. Her şey güzel ama heyecanlı oluyoruz. Ben, Hacivat ve tüm karakterleri, kardeşim ise Karagözü canlandırıyor. Bunu her zaman sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

`KADIN HAYALİ BULMAK ÇOK ZOR´

Çocuklarının gölge oyunu oynatıcılığını keyifle yaptığını belirten Ayşe Tatar ise sonuna kadar kızlarını destekleyeceğini dile getirdi. Kadın hayali bulmanın zor olduğunu belirten Ayşe Tatar, şunları söyledi:

"Bir hafta sonu babasıyla birlikte Karagöz Müzesine geldiler. Burada bir oyun izlediler ve sonrasında yapılan atölye çalışmalarına katıldılar. Atölyede tasvirleri yapıyorlar ve küçük bir canlandırma çalışıyorlar. Sonrasında bana gelip, `Tekrar gidebilir miyiz?´ diye sordular. Her hafta buraya gelmeye başladık. Burada sık sık atölye çalışmalarına katılmaya başladılar. Buradan yola çıkarak çok etkilenmeye başladılar. Sabahları okula giderken kızlar Karagöz-Hacivat´ın seslendirmelerini çalışıyorlar. Oyunlara merak saldılar. Müze müdürünün çocukların hayal perdesinde olmasına ilişkin bir projesi varmış. Görüşmeleri sağladık, projeye dahil olmamızı rica etti. Biz de seve seve kabul ettik. Böylelikle Masal ve Destan'ın hayallerindeki 'hayali' olma yolu açılmış oldu. Onların en büyük hayali bu. Ben de bu anlamda kızlarımı destekleyeceğim. Hayali olma yönündeki çalışmaları devam edecek. Çünkü bundan çok keyif alıyorlar ve çok mutlular. Kadın hayali bulmak çok zor. Bu anlamda kendilerini geliştirmelerini sağlayarak, artık Masal ayrı, Destan ayrı bir gösteri yapacak. Bütün tiplemeleri canlandıracak şekilde yollarına devam edecekler." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Denizhan KARAHANCI-Semih ŞAHİN

