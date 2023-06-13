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Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde Murat Kerim Çekiç (51) idaresindeki cip, önünde seyir halinde olan Hasan K.´nin (41) kullandığı TIR´a çaptı. Cip sürücüsü Çekiç, yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında OrhangaziBursa kara yolu Çeltikçi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Murat Kerim Çekiç´in kullandığı 16 CTL 688 plakalı cip, Bursa´dan Orhangazi istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, önünde seyir halinde olan Hasan K. yönetimindeki 06 TG 450 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Hurdaya dönen cipin sürücüsü Çekiç yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çekiç, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınırken, cip, çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2023-06-13 13:50:24



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