Uludağ'da şifalı ot toplarken kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Semih ŞAHİNYiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da, 13 gün önce şifalı bitki toplamak için çıktığı Uludağ'ın eteklerinde kaybolan Kadri Fidan'ı (74), hava muhalefeti nedeniyle ara verilen arama çalışmaları yeniden başladı. Fidan´ı AFAD koordinesinde 50 kişilik ekip arıyor.
Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde oturan ve çevresinde 'Otçu Kadir' lakabıyla tanınan Kadri Fidan, 1 Haziran günü saat 08.00 sıralarında, Uludağ'ın eteklerine şifalı bitki toplamaya çıktı. Geri dönmeyen Fidan'dan haber alamayan yakınları, bir gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), ANDA, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. 2 Haziran'da başlatılan arama çalışmalarında geçen sürede sonuç alınamadı. Hava muhalefeti nedeniyle 11 Haziran'da ara verilen çalışmalar, bugün yeniden başlatıldı. AFAD koordinesinde Yıldırım Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Nilüfer Arama Kurtarma´dan oluşan 50 kişilik ekip, sabahın erken saatlerden itibaren Zeyniler bölgesinden Uludağ eteklerine doğru arama çalışması başlattı. Çalışmalara, İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı 2 personel ve 1 kadavra arama köpeği de destek verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Yiğithan HÜYÜK
2023-06-13 14:15:14
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