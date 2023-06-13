Servis kazasında ölen 2 kadın, toprağa verildi



Semih ŞAHİNYiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da servis minibüsünün karşı şeride geçip otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybeden fabrika işçileri Sibel Demir (45) ile Leman Öztürk (49) toprağa verildi. İfadesinde hipertansiyon hastası olduğunu ve bir anda gözlerinin karardığını söyleyen minibüs şoförü Tamer Gümüşkaya tutuklandı.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında 11 Eylül Bulvarı Demirtaş Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Tekstil fabrikası işçilerini taşıyan Tamer Gümüşkaya´nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 16 S 0008 plakalı servis minibüsü, bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek Volkan K. yönetimindeki 38 RF 383 plakalı otomobile çarptı. Kazada minibüsün camından fırlayan Sibel Demir yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Volkan K., itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Leman Öztürk de kurtarılamadı. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Servis şoförü Tamer Gümüşkaya, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Gümüşkaya, verdiği ilk ifadesinde köpeğe çarpmamak için bir anda manevra yaptığını ve direksiyon kontrolünü yitirdiğini söyledi. Emniyette ifadesini değiştiren Gümüşkaya´nın, işçilerin tepki göstermemesi için ilk ifadesinde köpekten kaçtığını belirttiğini, kendisinin hipertansiyon hastası olduğunu, tansiyonunun yükseldiği için bir anda gözlerinin karardığını söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gümüşkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİSİ DE BİRER ÇOCUK ANNESİ

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Sibel Demir ve Leman Öztürk, Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Camii'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Demir ve Öztürk´ün evli ve birer çocuk annesi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Yiğithan HÜYÜK

2023-06-13 15:07:03



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