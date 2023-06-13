Bursa´da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

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Yavuz YILMAZ/KESTEL (Bursa), (DHA)BURSA´nın Kestel ilçesinde minibüs ile 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Ümitalan Mahallesi mevkinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Ozan Yılmaz (31) yönetimindeki 39 ABA 437 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, önünde seyreden Rahmi Havuçgil´in (45) kullandığı 06 DH 3642 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan araçlar bariyere vurarak durdu. Bu sırada arkadan gelen Şaban Öztürk (39) idaresindeki 06 BRV 897 plakalı minibüs de, Ozan Yılmaz'ın otomobiline çarparak durdu. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada,

sürücü Ozan Yılmaz ile yanında yolcu olarak bulunan Aybüke Kağan (23) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Yavuz YILMAZ

2023-06-13 15:28:22



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