Çöpleri karıştıran ayı kendisini görüntüleyenlerin kamyonetine saldırdı

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da yol kenarındaki konteynerde çöpleri karıştıran ayı, görüntülerini çeken 3 gencin içinde bulunduğu kamyonete saldırdı. Olay, yol üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Zeyniler yolu üzerinde meydana geldi. Kamyonetle Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Mahallesi'ne gitmek için yola çıkan 3 genç, yol kenarında çöpleri karıştıran ayıyı görüp, durdu. Gençlerden biri arka kapıyı açıp, video çekmek istedi. Ancak bu sırada ayı, gençleri fark edip kamyonete doğru koştu. Paniğe kapılan gençler, kamyonetle hızla olay yerinden uzaklaştı.

O anlar yol üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kamyonet içerisindeki gencin cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-06-13 15:31:23



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