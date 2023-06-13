Barışmak için buluştuğu boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde Ümit Ü. (30), barışmak için buluştuğu boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ü.´yü (28) bıçakla yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Türker Sokak´ta meydana geldi. Ümit Ü., boşanma aşamasında olduğu 2 yıllık eşi Yasemin Ü. ile barışmak için buluştu. Çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit Ü. yanındaki bıçakla eşini kalçasından bıçakladı. Yasemin Ü. kanlar içerisinde yere yığılırken, Ümit Ü. otomobiline binerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yasemin Ü., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.

Polis, Ümit Ü.´nün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-13 16:48:00



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