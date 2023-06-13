Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Furkan yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Furkan U. (8), yaralandı.
Kaza saat 15.00 sıralarında Huzur Mahallesi 51'inci Sokak´ta meydana geldi. Aygül Ç. (44) yönetimindeki 16 ANZ 776 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan U.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan Furkan U.´nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-06-13 18:09:43
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