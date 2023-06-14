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Bursa ve Kayseri'de PKK ve DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

DHA

Bursa ve Kayseri'de PKK ve DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA ve Kayseri'de, terör örgütleri PKK/KCK-YPG ve DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 PKK/KCK-YPG ve 12 DEAŞ üyesinin yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıklarını tespit etti. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde Bursa ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-06-14 09:25:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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