Bursa ve Kayseri'de PKK ve DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA ve Kayseri'de, terör örgütleri PKK/KCK-YPG ve DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 PKK/KCK-YPG ve 12 DEAŞ üyesinin yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıklarını tespit etti. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde Bursa ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-06-14 09:25:38



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