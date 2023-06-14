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Kanser hastası, SGK'ya açtığı davayı kazandığını göremedi

DHA

Kanser hastası, SGK'ya açtığı davayı kazandığını göremedi


Denizhan KARAHANCIYiğithan HÜYÜK/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA´da 2018 yılında mesane kanseri teşhisi konulan, 3 yıllık tedavi sürecinde, kemoterapi görüp ameliyat olan İrfan Uz (63), doktorunun tavsiyesiyle tanesi 22 bin 500 TL olan ve yılda 17 kez kullanılan, immünoterapi ilacı almaya başladı. SGK´nın ödeme listesinde olmayan ilacı alabilmek için arazisini satan Uz, 2020 yılında ilaç bedellerinin kendisine geri ödenmesi ve ücretsiz alınabilmesi için SGK´ya dava açtı ancak sonucu göremeden, 2021 yılı Nisan ayında hayatını kaybetti. Devam eden davada yerel mahkeme, Uz´un lehine hüküm vererek, immünoterapi ilaçlarının bedelinin SGK tarafından ödenmesine karar verdi.
İznik´te geçimini çiftçilikle sağlayan 2 çocuk babası İrfan Uz, 2018 yılında idrarından kan gelince hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Uz´un 3´üncü evre mesane kanseri olduğu tespit edildi. Kemoterapi gören ve ameliyat olan Uz, tedavi yanıt vermeyince doktorunun tavsiyesiyle immünoterapi ilacı almaya başladı. O dönem tanesi 22 bin 500 TL olan ve yılda 17 kez kullanılan, immünoterapi ilacının SGK´nın ödeme listesinde yer almaması nedeniyle aile hem maddi hem de manevi olarak zor günler geçirdi. İlaçları alabilmek için aile bin 800 dönümlük araziyi o dönem 110 bin liraya sattı. İrfan Uz, 3 Temmuz 2020´de ilaç bedellerinin kendisine geri ödenmesi ve ücretsiz alınabilmesi için SGK´ya dava açtı. Uz, 2021 yılı Nisan ayında hayatını kaybetti. Devam eden davada yerel mahkeme, Uz´un lehine hüküm vererek, immünoterapi ilaçlarının bedelinin SGK tarafından ödenmesine karar verdi.
İrfan Uz´un aynı zamanda sağlıkçı olan kızı Handan Uz (42), babasının davanın sonucunu göremediğini ancak diğer kanser hastalarına umut olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:
"Bu mücadelede bunu kazanan insanlar var. Ben de hukuki mücadeleye başladım ve avukatımız aracılığı ile SGK´yı dava ettim. Avukatım tedavinin yarısında tedbir kararı koydurdu ve SGK´ya bundan sonraki süreçte alınan ilaçları ödeme kararı çıkardı. Bu benim için çok güzel oldu çünkü elimdeki 110 bin TL bitti ve ben başka çareler aramaya başlamıştım. Devam eden süreçte ben bu ilacı 1 yıl kullandım ve yarısını tedbir kararı ile SGK yoluyla geri aldım. Ama diğer yarısını ödememek için SGK elinden geleni yapıyor. Davam karara bağlandı, ben emsal örnekleri olmasa bunu yapmazdım ama babamın sağlığında vermiş olduğu mücadeleyi, babam gittikten sonra da ağabeyim ve ben bunu sonuna kadar götürmeye uğraşacağım."
`TEDBİR KARARI İLE İLAÇ BEDELLERİNİ SGK´DAN ALDIK´Hukuki süreçle ilgili bilgi veren avukat Oktay Çiçek, ilaç bedellerinin tamamen SGK tarafından karşılanmasından önce, tedbir kararı aldırdıklarını söyledi. Bu sayede müvekkili tarafından ödenen ilaç bedellerinin, SGK tarafından geri ödendiğini belirten Çiçek, "Bu ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından, kanser tedavisinde kullanılması uygun görülmüş olmasına rağmen, Sosyal Güvenlik Kurumu, bedeli karşılanan ilaçlar listesinde yer almadığı gerekçesi ile bedeli ödeyememiştir. İlaç kullanılan doz sayısına göre yılda 1 milyon TL´yi aşan bir maliyette olduğu için biz de bedelin karşılanması için müvekkil adına Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yaptık. Başvurumuz reddedilince, Bursa 13´üncü İş Mahkemesi´nde, ilacın müvekkilimin tedavisinde kullanılmasının, hayati önem arz ettiği, muadil ilaç bulunmadığı, hastanın sağlık hizmetine erişim hakkının engellenmesi, sağlıklı yaşam hakkına ve sosyal devlet ilkesine aykırılık teşkil edeceği için, bedellinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmesi için tedbir talepli dava açtık. Mahkeme tedbir talebimizi kabul ederek, ilaç bedelinin kesinti yapılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tedbiren karşılanmasına karar verdi. Eczacı ve Sosyal Güvenlik hukuku bilirkişi incelemelerinin de yapıldığı yargılama sonunda tedbirden sonraki ilaç bedellerinin SGK üzerinde bırakılmasına, mahkemeden önce ödenmiş olan ilaç bedellerinin de SGK´dan iade alınmasına karar verdi" dedi.
`BU KANSER HASTALARI İÇİN EMSAL BİR KARARDIR´
Davanın yerel  mahkemede müvekkilinin lehine sonuçlandığını ve emsal bir karar olduğunu söyleyen avukat Oktay Çiçek, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi´nde istinaf sürecinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Verilen bu karar kanser tedavisi görüp SGK´nın karşılamadığı ilaçları kullanan hasta ve yakınları için emsal bir karardır. Şu an dava SGK´nın itirazı ile istinaf mahkemelerinde. İstinafın da önümüzdeki yıl içindeki sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Ama şu an için tedbir almakta, yerel mahkeme kararında emsal bir kararı almış bulunuyoruz. Kanser hastalarının ulaşabileceği bu büyük bedelleri ödemeden SGK tarafından tedbiren ödenebilmesini sağlayacak bir emsal karar mevcut. Kanser hastalarımız için inşallah acılarına bir nebze olsun katkıda bulunuyoruz. Dava sonuçlandığında, kesin bir hüküm aldığında artık ön ödeme yapmasına gerek kalmadan SGK tarafından ödenecek, istinafta davanın kesinleşmesini bekliyoruz." (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Denizhan KARAHANCI-Yiğithan HÜYÜK
2023-06-14 10:47:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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