Topladığı erikleri satmak için yola çıktı, kazada öldü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bahçesinden topladığı erikleri pazarda satmak için yola çıkan Kadir Ergül (65), kullandığı aracın takla attığı kazada hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Keramet Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bahçesinden topladığı erikleri İznik'teki pazarda satmak için yola çıkan Kadir Ergül'ün kullandığı 16 CAM 92 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, zeytinliğe girdi. Burada ağaçlara çarpıp, takla atan araçtaki Ergün, hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Ergün'ü cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2023-06-14 12:02:41
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