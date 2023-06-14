Uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan otomobil, 50 kilometrelik takiple durduruldu (2)- Yeniden



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan otomobil, narkotik ekiplerinin 50 kilometrelik takibiyle durduruldu. Gözaltına alınan sürücü Ferdi S.'ye (25), 17 bin 9 TL ceza uygulandı. Sürücünün uyuşturucuyu attığı belirlenince kaçış güzergahında arama başlatıldı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulunduğu ihbarını aldıkları 16 AC 5136 plakalı aracı takip edip, Osmaniye Mahallesi'nde seyrederken 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtara uymadı. Cadde ve ara sokaklarda kaçmaya devam eden sürücü, İnegöl-Yenişehir kara yoluna çıkıp Yenişehir ilçesine doğru hızla ilerledi. İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği takip, 50 kilometre sonra, Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi girişinde sonlandı. Durdurulan otomobilin sürücüsü Ferdi S. gözaltına alındı, araç ise aranmak üzere çekiciyle karakolun bahçesine çekildi. Araçtaki aramada uyuşturucu madde bulunamadı.

UYUŞTURUCUYU YOLA ATMIŞ

Şüphelinin, otomobille kaçarken uyuşturucuyu yola attığı belirlenerek kaçış güzergahında arama başlatıldı. Ferdi S.'ye, 'Ehliyetsiz araç kullanmak'tan 8 bin 190, 'Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek'ten 4 bin 64, 4 kez 'Kırmızı ışık ihlali yapmak'tan 3 bin 804, 'Dur ihtarına uymamak'tan ise 951 TL cezai işlem uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-14 14:27:42



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