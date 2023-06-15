EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ÇARPARAK 50 METRE SÜRÜKLEDİĞİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

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BURSA´nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz otomobil sürücüsü E.D.´nin (17) çarparak yaklaşık 50 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü Şeref Burcu (49) hayatını kaybetti. Burcu´nın yakınları jandarma aracındaki sürücüyü indirerek linç etmeye çalıştı.Kaza, saat 22.30 sıralarında kırsal Hocaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Hocaköy'den İnegöl ilçe merkezi istikametine giden E.D. yönetimindeki 16 PM 207 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şeref Burcu idaresindeki tescilsiz motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası panikleyen sürücü, fren yerine gaza basınca motosikletten yere düşen Şeref Burcu aracın altında yaklaşık 50 metre sürüklendi.ÖLEN SÜRÜCÜNÜN YAKINLARINDAN LİNÇ GİRİŞİMİİhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde Şeref Burcu´nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, ehliyetsiz olduğu tespit edilen E.D. gözaltına alındı. Bu sırada olay yerine gelen Şeref Burcu´nun yakınları jandarma aracında bulunan E.D.´yi araçtan indirerek linç etmeye çalıştı. Jandarma ekipleri Burcu´nun yakınlarını sakinleştirmek için yoğun çaba sarf ederken, E.D. olay yerinden uzaklaştırılarak jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Şeref Burcu´nun yakınlarının sürücüye linç girişimi

-Olay yeri detay

-Jandarma ekipleri detay

-Şeref Burcu'nun fotoğrafıHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-15 05:28:32



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