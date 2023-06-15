Bursa'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, saat 01.30 sıralarında Cuma Mahallesi, Kasımefendi Caddesi'nde bulunan tadilat halindeki iki katlı ahşap binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyürken, alevler binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin çevreye sıçrama ihtimaline karşı, sokak üzerinde bulunan binalar tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini araştırılıyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-06-15 05:47:35
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